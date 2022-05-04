كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وتبين أنها تتضمن فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

وأشارت إلى أنه في إطار الحزمة السادسة سيتم أيضا حظر بث ثلاث قنوات تلفزيونية حكومية روسية رئيسية، كذلك لفتت المسؤولة إلى أن المفوضية اقترحت فصل ثلاثة بنوك روسية أخرى، بما في ذلك "سبيربنك"، عن منظومة الدفع "سويفت".

وتقوم المفوضية الأوروبية باقتراح تفاصيل القيود، ومن المتوقع أن ينظر ممثلو الاتحاد الدائمون (ممثلو 27 دولة أوروبية) في المقترحات هذا الأسبوع. وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام عن وجود عدم توافق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.