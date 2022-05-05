انتشلت فرق الإنقاذ في الصين امرأة من تحت أنقاض مبنى في مدينة تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان، بعد ستة أيام من اختفائها تحت الأنقاض.

كما أنقذ عشرة أشخاص حتى الآن، وبلغ العدد الرسمي للقتلى 26 شخصا، على الرغم من احتمال المزيد من الأشخاص داخل المبنى المنهار.

وروت إحدى الناجيات كيف تمكنت خلال أربعة أيام تحت الأنقاض، من العيش على رشفة ماء من حين لآخر من كوب كان بقربها.

وقال التلفزيون الصيني إن المرأة نُقلت إلى المستشفى، وأنها في حالة مستقرة.

وألقت الشرطة القبض على مالك المبنى وثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والبناء، وخمسة آخرين أعطوا تقارير سلامة خاطئة لتوسعة الطوابق العليا من الرابع إلى السادس في المبنى.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن المستأجرين أجروا تعديلات هيكلية على المبنى، لكن لا يزال سبب الانهيار قيد التحقيق.