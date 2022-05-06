كشفت وزارة الثقافة والفنون، عن فتح باب التسجيلات للاستفادة من الدعم المالي السنوي وتمويل المشاريع الثقافية والفنية، في الفترة الممتدة من 05 إلى 31 ماي 2022.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في "إطار الإعانات المالية التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للجمعيات والتعاونيات الثقافية والفنية كل سنة، وبغية تعزيز المجال الثقافي وتشجيع المبدعين، تعلن الوزارة عن فتح باب التسجيلات للاستفادة من الدعم المالي السنوي وتمويل المشاريع الثقافية والفنية بعنوان سنة 2022، في الفترة الممتدة من 05 إلى 31 ماي 2022".

وأضاف البيان، وعلى الراغبين في الحصول على الإعانة المالية لتغطية جزء من نشاطهم الثقافي والفني التسجيل عبر موقع وزارة الثقافة والفنون: https://e-servicesculture.dz/projets-associatifs/