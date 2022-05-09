أكد الإعلامي أحمد شوبير أن قطر دخلت بقوة ضمن الدول المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له أواخر ماي الجارى، مؤكداً أن موعد المباراة النهائية سيتم تغييره بطلب من موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "هناك أزمة عنيفة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا وقد يعلن المكان النهائي خلال ساعات أو أيام قليلة".

وأضاف شوبير في تصريحات نقلها موقع " اليوم السابع": "تحدثت مع عضو بارز بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، وأكد لي أن قطر دخلت ضمن الدول المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لاسيما أن الجمهور المغربي والمصري كانوا متواجدين بقوة في البطولة العربية التي أقيمت بقطر منذ شهور في ظل اقتراب صعود الأهلي والوداد المغربي للنهائي".

وأكمل شوبير، "الكاف يرفض إقامة النهائي في السنغال خوفاً من قلة الحضور الجماهيري لأكبر مباراة هذا الموسم، وهناك احتمال ضعيف أيضاً داخل الكاف بعودة مباراة الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا لإنهاء الأزمة الدائرة حول مكان المباراة النهائية، ولكن ستبقي أزمة أين تلعب مباراة الذهاب في مصر أم في المغرب".

وتابع شوبير، "موتسيبى طلب من رئيس لجنة المسابقات بالكاف ضرورة تعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له 29 ماي الجاري، بسبب رغبته في حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يصبح أقرب موعد لنهائي إفريقيا 22 ماي الجاري فمن المستحيل إقامة المباراتين في نفس اليوم".

وشدد شوبير، "لازم أعترف أنى ظلمت عيسى حياتو رئيس الكاف السابق، هذا الرجل لم يكن يسمع للاتحاد الدولي وعنده ديكتاتورية مثل الآن".