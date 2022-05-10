من المتوقع أن يخسر الناخب الوطني جمال بلماضي ورقة اللاعب سعيد بن رحمة خلال المبارتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا، المرتقب إجراؤهما يومي 4 و8 جوان القادم، ضد كل من أوغاندا وتانزانيا على التوالي، وذلك بعد إصابته على مستوى الكعب مع ناديه واستهام في الدوري الانجليزي الممتاز.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى غياب المهاجم الجزائري إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري، وهو ما قد يعيث مشاركته في معسكر الخضر المخصص للدخول في غمار تصفيات الكان.

وشارك بن رحمة كأساسي، الأحد الماضي، مع ناديه واستهام ضد نادي نورويتش سيتي، وسجل ثنائية سمحت لفريقه بالفوز برباعية كاملة، قبل أن يغادر أرضية الميدان متأثرا باصابة في الدقيقة 76 من اللقاء.

وشارك بن رحمة خلال هذا الموسم في تسجيل 14 هدفا مع فريقه، خلال 3é مباراة شراك فيها، منها 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة.