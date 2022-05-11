قاد الدوليان الجزائريان أندي ديلور وهشام بوداوي، اليوم الأربعاء، نادي نيس إلى فوز كبير على نظيره سانت ايتيان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

وأنهى الزوار الشوط الأول متقدمين بهدفين نظيفين سجلهما دنيس بوانغا (د11) وزايدو يوسف (د45+4).

وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني بهدف أول سجله بيرد في الدقيقة 52 ثم ثنائية للجزائري أندي ديلور في ظرف دقيقتين فقط (د60، د62)، قبل أن يختم مواطنه بوداوي المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 80.

هذه النتيجة تسمح لنادي نيس بالتمركز في الرتبة الخامسة برصيد 63 نقطة.