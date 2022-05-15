15 ماي 2022
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15 ماي 2022 °C

وزارة السياحة المصرية توضح بشأن تمثال "أبو الهول"

منوعات
15 ماي 2022 ()
الوكالات
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أثارت صورة تمثال "أبو الهول" في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في مصر جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكثير من الدول العربية، حيث تم تداول صورة التمثال الذي يرجع إلى  2500 قبل الميلاد  بعينين مغلقتين كأنه نائم.

وتنوعت التفاعلات حول الواقعة المزعومة، إذ أكد بعض الناشطين صحة الرواية التي تفيد بـ"نوم أبو الهول" دون ترميم أو تنظيف في منطقة الوجه، فيما سخر آخرون من الصورة واعتبروها مجرد شائعات وخرافات لا أساس لها من الصحة.

ونفت مصادر في وزارة السياحة والآثار المصرية الخبر المتداول، ورجحت أن تعديلا قد جرى على الصور بأحد برامج تعديل الصور (فوتوشوب).

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