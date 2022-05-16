احتلت مدينة سعودية المركز الثالث على مستوى العالم في أقصى درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب خبير في الطقس والمناخ.

وقال الخبير السعودي عبد العزيز الحصيني إن مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، سجلت أمس الأحد 48.3 درجة مئوية. وتوقع الحصيني أن تستمر الموجة الحارة على مكة والمدينة، اليوم الإثنين، وارتفاع درجة الحرارة في أنحاء السعودية من 2 إلى 3 درجات مئوية عما سجلته خلال الأيام الماضية.

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد أطلقوا هاشتاغ (وسم) "جدة_الآن"، تداولوا من خلاله حرارة الشمس في جدة ودرجة الحرارة التي قاربت الـ 50 درجة مئوية.