تأهل، الاثنين، الملاكم عبد القادر سالمي إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على ملاكم من دولة النيجر برسم للأولمبياد المدرسية المقامة حاليا بفرنسا، ضامنا بذلك ميدالية برونزية للجزائر، وهو خريج جمعية حمداني عدة بمدينة تيارت، التي يقودها المدرب خالد بناصر الذي صقل موهبة الملاكم جمال دحو.

وتوالت أفراح الملاكمة اليوم من فرنسا و تركيا بعد التحاق الملاكمة الصاعدة إشراق شايب بزميلتها البطلة إيمان خليف بتأهلها اليوم ، إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات الجارية باسطبول التركية، إثر فوزها على الملاكمة البولندية إنيتا في وزن 66 كلغ بالنقاط، ضامنة بذلك ثاني ميدالية برونزية للجزائر في أول إنجاز عالمي للملاكمة الجزائرية النسوية.

واعتبر المدرب محمد شعوة المتواجد ضمن العارضة الفنية للمنتخب الوطني بتركيا، الإنجاز المحقق من طرف ممثلتي الجزائر في بطولة العالم بالتاريخي، و كتب مدرب الملاكمة إيمان خليف بجمعية الحماية المدنية لولاية تيارت على صفحته في الفيسبوك " إشراق تتحدى المستحيل و تلتحق بزميلتها إيمان" وتابع " النتيجتان تاريخيتان " مضيفا " لقد شرفتينا يا بطلة" مخاطبا إشراق.

و تعتبر الملاكمة إيمان خليف من بين الجيل الذي يسير نحو تشريف الملاكمة النسوية للمرة الأولى في تاريخ الفن النبيل في بلادنا، وهي التي تنحدر من قرية عين مصباح بضواحي مدينة تيارت، هذه الأخيرة التي شهدت ميلاد أول فريق نسوي في كرة القدم في الجزائر سنة 1976، تشكلت نواته الأولى من طالبات ثانوية ابن رستم " ثانوية البنات" كما كان يطلق عليها، من بينهن القائدة بن عمارة و المدافعة بوهادي و أخريات.

وتأهل الملاكم عبد القادر سالمي إلى الدور نصف النهائي للأولمبياد المدرسية المقامة حاليا بفرنسا، ضامنا ميدالية برونزية للجزائر، وهو خريج جمعية حمداني عدة التي يقودها المدرب خالد بناصر الذي صقل موهبة الملاكم جمال دحو.

وتعيش مدينة تيارت هذه الأيام على وقع الأفراح عقب تألق الملاكمة خليف و الملاكم سالمي و عودة البطل سيد أحمد بوفاتح من بلدية سيد الحسني بميدالية ذهبية برسم البطولة الافريقية الثانية للرافل و الكرة الحديدية ﴿ أكابر و أواسط﴾ التي جرت بقاعة حرشة حسان وسط الجزائر العاصمة الأسبوع المنصرم.