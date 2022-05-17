رفض لاعبو اتحاد الجزائر الاستقبال بملعب 5 جويلية الأولمبي بعد تشاورهم رفقة مدرب الفريق المؤقت المغربي جميل بن واحي الذي فضل البقاء في ملعب عمر حمادي ببولوغين من دون جمهور بسبب وضعية مدرجات الملعب.

وراسلت إدارة الاتحاد، اليوم، إدارة المركب الأولمبي تؤكد فيها تراجعها عن الاستقبال بملعب 5 جويلية بعدما تلقت، أمس، الموافقة من إدارة المركب الأولمبي عقب الطلب الرسمي لإكمال الموسم بـ5 جويلية في حضور الجمهور بداية بمباراة شباب قسنطينة.

وفاز الاتحاد، الأحد، بالداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية في حضور الجمهور. وبهذا القرار ستحرم الإدارة جمهور اتحاد العاصمة من مشاهدة فريقه عن قرب فيما تبقى من عمر البطولة.