رفض لاعبو اتحاد الجزائر الاستقبال بملعب 5 جويلية الأولمبي بعد تشاورهم رفقة مدرب الفريق المؤقت المغربي جميل بن واحي الذي فضل البقاء في ملعب عمر حمادي ببولوغين من دون جمهور بسبب وضعية مدرجات الملعب.
وراسلت إدارة الاتحاد، اليوم، إدارة المركب الأولمبي تؤكد فيها تراجعها عن الاستقبال بملعب 5 جويلية بعدما تلقت، أمس، الموافقة من إدارة المركب الأولمبي عقب الطلب الرسمي لإكمال الموسم بـ5 جويلية في حضور الجمهور بداية بمباراة شباب قسنطينة.
وفاز الاتحاد، الأحد، بالداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية في حضور الجمهور. وبهذا القرار ستحرم الإدارة جمهور اتحاد العاصمة من مشاهدة فريقه عن قرب فيما تبقى من عمر البطولة.