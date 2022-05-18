أمر رئيس الديوان الوطني للمطبوعات، جميع مديري التربية الوطنية، بضمان عملية توزيع الكتب المدرسية على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم لكل المراحل التربوية وذلك قبل تاريخ 30جوان القادم.

وحسب مراسلة من رئيس الديوان، فإن عملية التوزيع تضمنت مرحلتين، وذلك من خلال تولي الديوان عملية توزيع الكتاب على المؤسسات التعليمية قبل التاريخ المذكور وذلك لتمكين التلاميذ المعوزين من اقتنائها مجانا، أو اقتناء الكتب من المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب.

أما المرحلة الثانية، فقد أكدت الوزارة إنه ينبغي على مديري المؤسسات التعليمية استقبال واستلام حصص الكتب المدرسية المخصصة لمؤسساتهم وفق الرزنامة الزمنية المحددة والمتفق عليها، بين مصالح مديريات التربية والمراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي على ألا يتعدى تاريخ الاستلام الـ 30 جوان.

وأشار ذات المصدر، إنه بعد موافقة الوزير الأول تقرر ابتداء من هذه السنة الدراسية تخصيص علاوة جزافية لفائدة مؤطري عملية بيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية تكون على عاتق الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.