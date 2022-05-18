أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، بإن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الأسبوع الممتد بين 11 إلى 17 ماي الجاري، عديد العمليات التي أسفرت عن توقيف سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بإليزي. كما تم كشف وتدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من باتنة والبويرة.

وأضاف نفس المصدر إنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (14) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (15) قنطارا و(11) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (22) تاجر مخدرات آخرين وضبط (25) كيلوغراما من نفس المادة و(190067) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهتها ـ يصيف البيان ـ تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من توقيف شخص (01) وكشف ورشة لتصليح الأسلحة النارية وكذا ضبط (04) بنادق صيد وبندقيتين (02) مضخيتين و(16) بندقية تقليدية الصنع بالإضافة إلى أقسام وقطع غيار خاصة بالأسلحة النارية وأدوات أخرى تستخدم في تصليح وصيانة الأسلحة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (202) شخصين وضبطت (26) مركبة و(219) مولدا كهربائيا و(139) مطرقة ضغط و(55) جهاز للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن (46) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (03) أشخاص وضبط (04) بنادق صيد و(3000) خرطوشة و(62300) علبة من مادة التبغ و(31204) وحدة من مختلف المشروبات وكذا (42.5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي وبسكرة وأدرار وتبسة وبرج باجي مختار. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (13592) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (86) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (147) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.