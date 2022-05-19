تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورة تظهر جانبا من امتحان لغة عربية تضمن سؤالا بصيغة طريفة.

ونقلت "السومرية نيوز" صورة للامتحان المخصص للمرحلة الإعدادية في مدرسة المحمرة للبنات، والذي تضمن سؤالا عن نوع الجملة التالية: "إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا كريال مدريد، فهو فريق أي فريق".

أثارت صيغة السؤال تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تباينت ردود الفعل تجاهه، حيث اعتبره البعض سؤالا طريفا وبعيدًا عن الجمل الأدبية التقليدية، مشيدين بأنه يحبب الطلاب في اللغة العربية.

من ناحية أخرى انتقد آخرون السؤال واصفينه بالسخافة وأنه دون المستوى الذي يجب تقديمه لطلاب، وأثار السؤال غضب البعض حتى أنهم طالبوا بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.