توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة الأولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم لأول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة الأسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته اليوم السبت بجامعة فرحات عباس (سطيف-1).

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد (تلمسان) وفرحات عباس (سطيف) فيما تحصلت كل من جامعة محمد بوضياف (المسيلة) وجيلالي اليابس (سيدي بلعباس) على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا التصنيف الذي شمل 26 مؤسسة جامعية تعد الأولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خلال إشرافه بقاعة المحاضرات "مولود قاسم نايت بلقاسم" على تكريم الجامعات الثلاثة الفائزة بأن هذه الأخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 500 جامعة الأولى في التصنيف العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة (2021 -2024).