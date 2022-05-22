سيتم إمضاء العديد من الاتفاقيات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير المحروقات الكونغولي والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة "أوبك"، برونو جان ريتشارد إيتوا، الى الجزائر.

وحسبما افاد به السبت، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في تصريح للصحافة عقب استقباله، بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، إيتوا والوفد المرافق له، اِعتبر أن هذه الزيارة تأتي في إطار "تطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الجزائر و جمهورية الكونغو في المجال الطاقوي، لا سيما المحروقات و تحويلها ( البيتروكيمياء)، وتطوير البنى التحتية في مجال صناعات البترول و الغاز والتكوين والتعاون الاقتصادي".

من جانبه، اعتبر الوزير الكونغولي، زيارته للجزائر "بالمهمة"، مشيرا الى انها "تؤكد علاقة الصداقة التاريخية التي تربط البلدين".

وأشار المسؤول الى وجود "تطابق كبير في الرؤى بين الجزائر والكونغو في المجال السياسي وحول القضايا الدولية".

كما أكد إيتوا أن زيارته للجزائر من شأنها "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال البترول والغاز"، مضيفا انها تهدف كذلك "للاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال".

وأضاف الوزير قائلا: "نأمل ان يكون هناك تعاون أكبر بين الوزارتين".

وتطرق إيتوا كذلك إلى تعاون البلدين في مجال التكوين، قائلا "استفدنا ونواصل الاستفادة من المنح الدراسية في الجزائر"، مذكرا، في هذا الصدد، بأن "الجزائر كان لها الفضل في تكوين الكثير من الكفاءات الكونغولية"، من بينها الرئيس الحالي لبلاده.