توصل باحثون إلى أنَّ الأطفال الذين يرضعون الرضاعة الطبيعية لفترة أطول يُحرزون نتائج أفضل في اختبارات مهارات التفكير حتى في أثناء دخولهم المدرسة الثانوية.



إذ قال فريق من جامعة أكسفورد، إنَّ نتائجهم أثبتت صحة ذلك حتى بعد الأخذ في الاعتبار مستويات ذكاء الأمهات وثروة العائلات، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية الخميس 26 ماي 2022.



حلل الفريق بيانات ما يقرب من 8000 طفل وُلِدوا بين عامي 2000 و2002، والذين خضعوا للمتابعة حتى سن 14 عاماً ضمن "Millennium Cohort Study.. دراسة جيل الألفية" في المملكة المتحدة".



حيث صنف الفريق الأطفال وفقاً لطول فترة الرضاعة الطبيعية، التي تتراوح بين أقل من شهرين وأكثر من 12 شهراً.



ثم فحصوا درجاتهم في اختبارات القدرات اللفظية -تقييم مدى قدرتهم على التعبير عن أنفسهم جيداً، ومعرفة المفردات، والقراءة والتفكير- في أعمار 5 سنوات و7 سنوات و11 سنة و14 سنة. ودرسوا أيضاً نتائج اختبارات الإدراك المكاني في سن 5 و7 و11 عاماً.



الرضاعة الطبيعية وذكاء الأطفال



خلصت الدراسة إلى أنه بشكل عام، كلما طالت فترة إرضاع الطفل، كان أداؤه أفضل في الاختبارات. وقال الباحثون إنَّ الاختلافات التي توصلوا إليها كانت "صغيرة بالنسبة لطفل فردي، لكنها قد تكون مهمة على مستوى السكان".



أضافوا: "هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت الرضاعة الطبيعية للطفل لفترة أطول من الوقت تُحسِّن نموه المعرفي". وأشار الباحثون إلى أنَّ الدراسات السابقة غالباً ما أغفلت ذكاء الأم باعتباره متغيراً مؤثراً.



تابع الباحثون: "في المملكة المتحدة، تميل النساء اللواتي يتمتعن بمؤهلات تعليمية أعلى ومزايا اقتصادية إلى الرضاعة الطبيعية لفترة أطول. إضافة إلى ذلك، تميل هذه المجموعة إلى الحصول على درجات أعلى في الاختبارات المعرفية. وقد تفسر هذه الاختلافات سبب تحسن أداء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة أطول في التقييمات المعرفية".



كما أوضحوا: "ومع ذلك، وجدت دراستنا أنه حتى بعد أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار، فإنَّ الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة أطول سجلوا درجات أعلى في المقاييس المعرفية حتى سن 14 عاماً، مقارنةً بالأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية".



إذ توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن يرضع الأطفال رضاعة طبيعية فقط خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، مستشهدة بالانخفاض في مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ ومرض السكري في مرحلة الطفولة وسرطان الدم.



كما تقول الهيئة: "أي قدر من الرضاعة الطبيعية مفيد، وهناك العديد من الفوائد للاستمرار في الرضاعة الطبيعية بعد 6 أشهر؛ إذ يحمي حليب الثدي طفلك من العدوى، وهناك بعض الأدلة على أنه يساعده على هضم الأطعمة الصلبة".