نصائح تساعد في نمو الأطفال وزيادة الطول

يعتبر نمو الأطفال وزيادة طولهم من العوامل الأساسية التي تثير قلق الآباء والأمهات، حيث يسعون دائماً لتوفير الغذاء المناسب الذي يسهم في تعزيز النمو وتحقيق الطول المثالي لهم.

لذلك تجب الإشارة إلى أن الغذاء يقدم دوراً حاسماً في تطوير الجسم وبناء العظام في مرحلة الطفولة، الشيء الذي يعني أن اختيار الأطعمة الصحية والمغذية يعد أمراً بالغ الأهمية.

ومن هنا يصبح من الضروري على الآباء معرفة المأكولات التي تساعد الأطفال على النمو وزيادة طولهم بشكل سريع، مع التركيز على القيم الغذائية والعناصر الغذائية الحيوية التي تحتوي عليها هذه الأطعمة، والتي تعزز نمو الأطفال بطريقة صحية ومتوازنة.



أغذية تساعد في نمو الأطفال وزيادة الطول



يتخلى معظم الآباء الذين يعانون من قصر القامة عن فكرة أن طفلهم يمكن أن يتمتع بطول جيد ومناسب، وذلك ظناً منهم أن العوامل الوراثية هي الوحيدة التي تلعب دوراً في عملية نمو الأطفال وزيادة طولهم.



إذ في أغلب الأحيان، ينسون أن اتباع نظام غذائي سليم وأسلوب حياة نشط يمكن أن يساعد في جعل أطفالهم طويلي القامة.



وبالفعل، هناك مجموعة كاملة من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من طول الأطفال، وتمكنه من تحدي عامل الوراثة ليكون مختلفاً عن والديه.



وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، هناك علاقة مباشرة بين النظام الغذائي للطفل وطوله، فيما أشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة "Public Health Nutrition" إلى أن استهلاك الحليب والدجاج وغيرها من الأطعمة الحيوانية هو أفضل طريقة لجعل أطفالك أطول.



1. الحليب



الحليب هو أحد أكثر الأطعمة الصحية التي يحتاجها الأطفال من أجل النمو بشكل جيد؛ لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية الأساسية التي ستساعد على زيادة الطول بسرعة.



ليس هذا فحسب؛ بل سوف يساعد الحليب أيضاً على تطوير عظام الطفل، وكذلك جعل عضلاته أقوى وأكثر حدة.



2. البيض



البيض غنيّ بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 والريبوفلافين، وبعض هذه العناصر الغذائية يصعب العثور عليها في مصادر غذائية أخرى.



وأفضل ما في الأمر هو أن البيض من أكثر الأطعمة تنوعاً، ويمكنك إعداده بطرق لا حصر له، من بينها المقلي والمسلوق والمبخر.



3. الصويا



الصويا هو مصدر جيد آخر للبروتين والألياف والفيتامينات. كما أنه إذا كنت نباتياً فهو أفضل بديل للبيض.



لذلك يعتبر من بين أهم الاطعمة التي يمكن تقديمها للأطفال في سن صغيرة، من أجل تحفيز عملية النمو وزيادة الطول لديهم.



4. الموز



الموز إحدى الوجبات السريعة التي يحتاجها الطفل كثيراً من أجل النمو وزيادة الطول.



إذا كان الطفل يقاوم تناول الموز بشكل كامل، يمكنك تغيير الطرق التي يتم بها تقديمه، من بينها على شكل عصير بالحليب، أو على شكل سلطة فواكه، أو في بعض الحلويات، ووصفات الكيك.



وبهذه الطريقة يمكن تقديم كل من الحليب والموز لهم دون أي مشكلة والاستفادة من منافعهما معاً مرة واحدة.



5. الفواكه الجافة



عندما يكبر الأطفال، يحتاجون بشكل أساسي إلى الطاقة والأغذية، والفواكه الجافة من بين أفضل أنواع الأغذية التي يمكن تقديمها في هذه المرحلة.



إذ إن نمو الأطفال يحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية التي توفرها الفواكه الجافة، مثل المعادن والدهون الجيدة والأحماض الأمينية.



ومن بين أهم هذه الفواكه الجافة التي يمكن تقديمها للأطفال نجد اللوز والجوز، والفول السوداني، والكاجو، والتمور، والتين، ولكن يجب التأكد من أن الطفل لا يعاني من أي حساسية تجاه هذه الأنواع من المكسرات.



أطعمة يجب تجنبها لأنها تُحد من نمو الأطفال



مثلما هناك بعض الأكلات والأطعمة التي تساعد الأطفال على زيادة طولهم وتعزيز نموهم، إلا أنه في المقابل هناك أطعمة تحد من نمو الأطفال والتقليل من فرص حصولهم على ارتفاع أكبر.



ومن بين هذه الأطعمة نجد المشروبات الكربونية، والحلويات السكرية مثل الشوكولاتة والحلويات والآيس كريم وغيرها، والمواد الغذائية المعبأة والمجمدة.



كما تدخل في نفس هذه الخانة كل من الدهون غير الصحية مثل الزبدة المملحة والمايونيز وما إلى ذلك، و بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام زبدة اللوز أو حتى زبدة الفول السوداني.



إلى جانب الأطعمة، ستساعد مجموعة من النصائح الأطفال على اكتساب الطول بشكل أسرع، ومن بينها نجد:



التأكد من حصول الطفل على النوم المناسب.

القيام بتمارين التمدد لتطويل العظام والعضلات.

ممارسة الرياضة بشكل عام.

التعرض للشمس للحصول على فيتامين د.

تناول الطعام الذي تم تحضيره في المنزل.



كما يمكنك استشارة طبيب مختص إذا كانت هناك حاجة لأي مكملات غذائية إضافية.