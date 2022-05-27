كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الجمعة إن سماء الجزائر ستشهد بعد يوم غد الأحد وقت الفجر ظاهرة فلكية فريدة تتمثل في اقتراب أربعة كواكب ساطعة من القمر.

وجاء في منشور للمركز عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "ستشهد سماء الجزائر فجر يوم الأحد 29 ماي 2022 تقاربًا ظاهريًا رائعًا وفريدًا لأربعة كواكب ساطعة، المشتري والزهرة والمريخ وزحل مع القمر. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تقارب وثيق وملحوظ في ذلك اليوم بين الكوكبين المريخ والمشتري على مسافة زاوية قوسية قدرها 0.6 درجة"!.

وأضاف نفس المصدر إنه بإمكان عشاق علم الفلك اغتنام فرصة الرصد والاستمتاع بهذا المنظر البديع في وقت الفجر في اتجاه الأفق الجنوب الشرقي على الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.