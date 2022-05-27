أعلن رئيس شركة "فيريرو فرانس" أنه تم سحب أكثر من ثلاثة آلاف طن من منتجات "كيندر" من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا، مما تسبب في خسائر تقدر بعشرات الملايين يورو.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس الشركة نيكولاس نيكوف لوسائل إعلام محلية، إن التلوث جاء "من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع في مدينة آرلون ببلجيكا". وأضاف أن "التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام". مشيرا إلى إن "هذه الأزمة مفجعة. إنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عامًا الماضية".

وأعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50 في المائة من فحوصات الصحة والسلامة من قبل "مختبر خارجي" معتمد في المستقبل، بدلاً من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط.

وأكد أن الشركة "طلبت إعادة الافتتاح اعتبارًا من 13 جوان المقبل لإعادة إطلاق الإنتاج في أسرع وقت ممكن".

يذكر أنه وجد في منتجات الشوكولاتة "كيندر" المصنوعة في مصنع بمدينة آرلون جنوب شرقي بلجيكا، إنها تحتوي على السالمونيلا، مما أدى إلى 150 حالة تسمم في 9 دول أوروبية، منها 81 حالة في فرنسا، وكان يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال دون سن العاشرة.

وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم معالجة معظم الحالات في غضون أيام قليلة، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

