أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بحظر استخدام الموظفين الحكوميين لبعض المصطلحات الإنجليزية في ‏البلاد، وتحديدا في مجال التكنولوجيا وألعاب الفيديو. ‏

وصدرت التغييرات، أمس الإثنين، في الصحيفة الرسمية في باريس، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومن بين العديد من المصطلحات الإنجليزية التي تم انتقاء بدائل فرنسية لها "الألعاب السحابية"، لتصبح "jeu video en nuage"، و"jeu video de Competition" بدلا من "إي سبورتس"، كما تم استبدال مصطلح "البث المباشر" أو (ستريمنغ) بـ joueur-animateur en direct"."

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية التي تشارك في عملية الحظر في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن قطاع ألعاب الفيديو مملوء بالأنماط التي يمكن أن تكون بمثابة "حاجز أمام الفهم" لغير اللاعبين. وأوضحت أن الفكرة العامة من حظر المصطلحات الإنجليزية هو السماح للسكان بالتواصل بسهولة أكبر.

وكانت الأكاديمية الفرنسية، وهي مراقب لغة منذ قرون، حذرت في شهر فيفري الماضي، من "تدهور لا يجب أن يُنظر إليه على أنه أمر حتمي". وسلطت الضوء في تحذيرها على مصطلحات، بما في ذلك "بيغ داتا" و"درايف-إن".