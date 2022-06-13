مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف تعود مشكلة انتشار البعوض. لكن هذه المشكلة قد تصبح أخفّ إذ ما علمنا أن تفادي ارتداء بعض الألوان يساهم في إبعاد البعوض، وفق دراسة جديدة.

واكتشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "الطبيعة" العلمية، أن البعوض ينجذب إلى بعض النقاط الملونة لكنه يتجاهل ألواناً أخرى. ووجد العلماء أن معظم البعوض ينجذب إلى الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي بينما يتجاهل الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض، فعندما أدخل باحث يده في غرفة من البعوض مرتدياً قفازاً أخضر، تجاهلته هذه الحشرات.

ومع ذلك، قد لا يكفي تجنب ألوان معينة لتجنب عضات البعوض. يقول الباحثون إن جلد الإنسان يبعث "إشارة" حمراء وبرتقالية زاهية للبعوض، ما يجعل من الصعب الاختباء من هذه الحشرات الطائرة تماماً.

ويقول أستاذ علم الأحياء في جامعة واشنطن، جيفري ريفيل، إن العلم أثبت سابقاً أن ثلاثة عوامل رئيسية تجذب البعوض: الأنفاس والعرق ودرجة حرارة البشرة، وها هو مؤشر رابع يظهر أخيراً: الألوان وتحديداً اللون الأحمر، الموجود في بشرة الإنسان.

ومع ذلك، قال ريفيل إن ارتداء الملابس التي تتجنب الألوان الأكثر جاذبية للبعوض "يمكن" أن تكون طريقة أخرى لتقليل اللدغات.