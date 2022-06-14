أعلنت مصادر إعلامية محلية أن الشرطة الأمريكية قضت على مسلح دخل مخيما صيفيا للأطفال, يوم الاثنين, بمنطقة دونكانفيل, جنوب دالاس بولاية تكساس.

وأوضحت المصادر أنّ الشرطة اشتبكت مع الرجل بعد ورود معلومات بوجوده في المنطقة المخصصة للأطفال, مؤكدة أنه لم يصب أي من الأطفال أو الموظفين أو ضباط الشرطة خلال المواجهة.

من جهتها قالت السلطات الامريكية إن الضباط حددوا مكان الشخص الذي كان يحمل مسدسا, داخل المبنى الذي يحضر فيه 150 طفلا المخيم الصيفي, ونتيجة الاشتباك نقل المشتبه به إلى المستشفى وأعلن عن وفاته لاحقا.

ولم تكشف الشرطة أي معلومات عن المشتبه به أو الأسباب التي أدت به إلى هذه المواجهة المميتة حتى ساعة.