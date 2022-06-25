ارتفع عدد القتلى من المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا عبور السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا إلى 18 شخصا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المغربية.

وقضى هؤلاء خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية مساء الجمعة.

وقالت السلطات المحلية في إقليم الناظور في بيان إن "13 مهاجرا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم الخطيرة".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة عن مقتل خمسة أشخاص من المهاجرين. وأشارت إلى إصابة عدد كبير من عناصر الشرطة والمهاجرين بجروح نتيجة محاولة منعهم من اجتياز السياج الحدودي.

وكان مئات من المهاجرين حاولوا أمس الجمعة الدخول إلى جيب مليلية الإسباني "ونجح 130 منهم في ذلك". وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة. وأضاف المصدر ذاته إن 130 شخصا من هذه المجموعة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية. وهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف مارس بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط.