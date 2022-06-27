اختتمت سهرة الخميس بوهران فعاليات الطبعة الـ 12 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي في أجواء فنية وسط حضور جمهور غفير.

وجذب منشطو السهرة الخامسة والأخيرة من هذه التظاهرة الفنية وهم الشابة الزهوانية والشاب كادر الجابوني والشاب بلال الصغير والمطربة حدلي منال جمهورا واسعا أغلبه من الشباب حضروا للاستمتاع بأغاني موسيقى الراي.

وتفاعل الحضور الذي قدر حسب المنظمين بحوالي 8 آلاف متفرج بشكل كبير مع أداء المطربين وردد عدد كبير منهم الأغاني التي قدموها.

وأكد محافظ المهرجان محمد بوسماحة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حفل الاختتام نجاح الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي وهي طبعة خاصة تم تنظيمها بالتنسيق مع لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022).

وأشار إلى أن "حضور ما بين 7 آلاف و8 آلاف متفرج في كل سهرة من سهرات التظاهرة الفنية التي احتضنها مسرح الهواء الطلق حسني شقرون في ظروف تنظيمية جيدة هو أكبر دليل على نجاح هذه الطبعة وهو نجاح شارك في صناعته العديد من الأطراف وعلى رأسها وزارة الثقافة والفنون والسلطات المحلية.

وقد أحيا 20 فنانا وفرقة السهرات الخمسة للمهرجان الذي أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على انطلاقه ليلة الأحد من بينهم وجوه فنية معروفة مثل الفنان هواري بن شنات والفنانة الشابة الزهوانية والشيخ النعام وغيرهم.