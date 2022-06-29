ألغى الفنان العالمي الكولومبي "مالوما" والفنان النيجيري "سيون كوتا" حفليهما بالمغرب، ردا على المجزرة المروعة، التي ارتكبها المغرب، الجمعة الماضي، بحق العشرات من المهاجرين الأفارقة، ومقتل ما لا يقل عن 23 منهم على يد القوات المغربية، خلال منعهم من اجتياز الحدود نحو مليلية الاسبانية، في حصيلة هي الأكثر دموية في تاريخ محاولات الهجرة من جنوب الصحراء إلى الجيب الإسباني.

وأعلن النجم العالمي "‎مالوما" عن إلغاء حفله بمدينة مراكش، والذي كان سيجمعه مع مغني الراب المغربي "الغراندي طوطو ".

ونشر الفنان "مالوما" على حسابه الشخصي على "تويتر" فيديو للمجزرة، التي وقعت في مدينة مليلية بالجيب الاسباني، و التي خلفت مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا إفريقيا، وجرح العشرات على يد القوات المغربية.

من جهته، أعلن الفنان النيجيري سيون كوتي، أمس الخميس، عن إلغاء حفل موسيقي في المغرب، حدادا على ضحايا المجزرة، التي ارتكبتها القوات المغربية.

و كان من المقرر أن يحي سيون كوتي، أمس الخميس، حفلا ضمن مهرجان "جازابلانكا" في المغرب.

وفي فيديو بثه على حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قال كوتي"أعلن لكم بحزن كبير إلغاء سفرنا إلى المغرب نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان "كازابلانكا ", في الدار البيضاء.

وأضاف " من المستحيل بالنسبة لي صعود الخشبة بضمير مرتاح وقضاء وقت ممتع، بينما فقد كل هذا العدد من الأفارقة الحياة، يجب علينا أن نقيم الحداد على أرواحهم ".