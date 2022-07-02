ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 548 مليونا و474 ألفا و889 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و337 ألفا و805 وفيات.

وأوضحت، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 87.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 671 ألفا و700 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و168 وفاة.