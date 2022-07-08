نقل موقع "موزاييك" التونسي عن المحامي حاتم بالأحمر قوله إن محكمة الاستئناف بتونس قررت أخلاء سبيل سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة المذكورة الإفراج عن شيبوب مقابل ضمان مالي قدره خمسة ملايين دينار مع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بـ "مارينا قمرت" إلى شهر أكتوبر المقبل.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شيبوب منذ جويلية من العام 2018 على ذمة القضية المتعلقة بمارينا قمرت، ليصدر لاحقا حكما ابتدائيا في حقه بسجنه مدة 6 أعوام مع غرامة مالية بعشرات ملايين من الدنانير.