يواجه العديد منا متاعب لسعات الناموس خاصة ليلا، ويشتكي العديد من عدم فعالية بعض المواد الصناعية بالأخص في مواجهة بعوض "النمر" الذي استفحل في العديد من مناطق الجزائر، حتى لا نقول كلها.

لكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساهم في طرد الناموس من البيت، اليكم بعضها:

النعناع

يعتبر النعناع من الورقيات ذات الرائحة النفاثة التي يكرهها الناموس ويهرب منها عليه يمكن اعتباره طارد طبيعي للناموس، لذا ننصحك بوضع مجموعة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في المكان الذي ترغب بطرد الناموس منه، إما بداخل وعاء أو كيس وتركه مكشوفاً.

اللافندر

الخيار التالي ضمن قائمة طرق طرد الناموس اللافندر وهو من المواد العطرية المحببة للكثيرين، إذ يستخدم بكثرة في صناعة الصابون، لذا من الممكن تجفيف اللافندر وحفظه في أوعية أو أكياس قماشية ووضعها في المكان المراد طرد الناموس منه.

الريحان

يندرج الريحان أيضاً في قائمة المواد الطبيعية المستخدمة في علاج الناموس في البيت لطرده، إذ يحمل الريحان رائحة قوية تزعج الناموس وتساعد في طرده من المكان، لذا وعند تجهيز شرفة المنزل لفصل الصيف من الممكن زرع الريحان في أصيص زراعة ووضعه في الشرفة لعدم السماح للناموس بالدخول للمنزل.

زيت أو أوراق الزعتر

التالي في قائمة المواد الطبيعية الطاردة للناموس هو الزعتر الذي يعتبر من المواد الفعالة في طرد الناموس، إذ يتميز برائحته القوية التي تطرد البعوض، ويمكن استخدام أوراق الزعتر أو زيت الزعتر.

القرنفل والليمون

كما يمكن استخدام القرنفل والليمون، حيث يعتبر القرنفل مبيداً طبيعياً للحشرات، ويتم استخدامه مع الليمون ليكون أكثر فعالية في طرد الناموس، وتكمن طريقة طرد الناموس بالليمون والقرنفل في زرع القرنفل على نصف حبة الليمون ووضعها في المكان المراد للمساهمة في طرد الناموس بالليمون والقرنفل.