تصدرت "الخطوط الجوية القطرية" للعام الثاني على التوالي تصنيف أفضل شركات الطيران الذي تصدره وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات "أيرلاين رايتينغ".

وورد على موقع الوكالة ـحسب ما نقلت "سي إن إن"- أنّ التزام الشركة بالطيران خلال السنتين الماضيتين كان عاملًا حاسمًا، كما نالت الخطوط الجوية القطرية جائزة التميّز للرحلات طويلة المدى الشرق الأوسط/ إفريقيا.

كما تم أخذ عمر أسطول كل شركة طيران، معايير البيئة والسلامة، آراء الركاب وعروض المنتجات، في الاعتبار خلال التقييم.

وحلّ "طيران نيوزيلندا" في المرتبة الثانية للسنة الثانية على التوالي، بعدما كان تصدّر القائمة ست مرات في السنوات الأخيرة السابقة، وجاءت "شركة الاتحاد للطيران" التي تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في المرتبة الثالثة.

قائمة أفضل 20 شركة طيران في العالم لعام 2022:

الخطوط الجوية القطرية

طيران نيوزيلندا

طيران الاتحاد

الخطوط الجوية الكورية

الخطوط الجوية السنغافورية

كانتاس

فيرجن أستراليا

إيفا إير

الخطوط الجوية التركية

أول نيبون إيرويز

خطوط كاثي باسيفيك الجوية

فيرجن أتلانتيك

الخطوط الجوية اليابانية

جيت بلو

فينير

طيران الإمارات

هاواي

الخطوط الجوية الفرنسية

خطوط ألاسكا الجوية

الخطوط الجوية البريطانية