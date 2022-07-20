تنقل المكلف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي رفقة وفد من الإطارات المركزية لمعاينة وتفقد الوكالة المحلية لقسنطينة.

وحسب بيان للصندوق، فقد تضمن برنامج الزيارة التي أجريت الأربعاء تفقد سير عمل الوكالة ومدى تحقيق الأهداف المسطرة من أجل التكفل الجيد بالمتقاعدين وذوي حقوقهم، لاسيما تلك المتعلقة بتصفية الملفات في الآجال المحددة، ومواصلة رقمنة الملفات وأرشفتها إلكترونيا.

واضاف ذات المصدر بأن عبدلي قد ترأس إجتماعا ضم كل من مدير الوكالة المحلية وإطاراته العليا، أسدى خلاله جملة من التعليمات والتوجيهات والمتمثلة في :

مواصلة الاعتناء بالوكالة والحفاظ عليها بإعتبارها مكسب للمتقاعدين والعمال، لما توفره من ظروف إستقبال جيدة ووسائل عمل عصرية تضمن توفير خدمات وأداءات ذات نوعية عالية.

كما أوصى بالعمل على معالجة المقبوض الزائد ووضع آليات للمراقبة والإسترجاع، إضافة إلى مواكبة ديناميكية التغيير المنتهجة من طرف المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد في إطار رؤية الدولة التي تقتضي استعمال نمط تسيير جديد يعتمد أساسا على تحديد الأهداف و التقييم المستمر والذي من شأنه أن يضمن تحقيق النتائج المرجوة في الآجال المحددة لها.

ودعا المسؤول إلى الرفع من نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي الصندوق، والحفاظ على المناخ الاجتماعي الهادئ الذي يضمن تحقيق الأهداف وزيادة المردودية. كما تفقد عبدلي بالمناسبة مجريات الدورة التكوينية الداخلية المنظمة لفائدة أعوان تصفية الملفات في مجال أنظمة التقاعد، منوها بالدور الهام لعملية التكوين المستمر والمتواصل لعمال الصندوق في الرفع من قدراتهم المعرفية والعلمية بهدف زيادة درجة تأهيلهم لتقديم أداء نوعي.