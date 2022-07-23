استقبل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة من قبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية إن لعمامرة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى العراق بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سلم خلال هذا الاستقبال "رسالة خطية إلى الرئيس العراقي من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذا دعمهما المتبادل لأمن واستقرار كليهما".

وأضاف البيان "من جانبه، أشاد الرئيس برهم صالح بعمق العلاقات الثنائية الأخوية وبالتنسيق القائم بين البلدين في ظل تطابق مواقفهما حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، كما كلف الوزير لعمامرة بتبليغ تهانيه الحارة لأخيه الرئيس تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع بلادنا استقلالها الوطني".

وأعرب الرئيس برهم صالح ـ يضيف البيان ـ عن التزام العراق بالمساهمة النوعية في إنجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر بجول أعمال بناء وجامع من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للعمل العربي المشترك.

كما شكل اللقاء فرصة لإجراء محادثات ثرية حول الأوضاع في الفضاء العربي والسبل الكفيلة بتمكين دول المنطقة من مواجهة التحديات المشتركة الراهنة في مختلف المجالات في ظل التضامن والتوافق والحفاظ على المصالح العليا للأمة وكذا العمل على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.