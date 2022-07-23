أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، عن الشروع في مراجعة القوانين الأساسية للقطاع خلال الدخول الاجتماعي القادم.

وقال الوزير في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على تدشين المركز الجديد لمكافحة السرطان لدى الأطفال بالجزائر العاصمة، أنه "تطبيقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإنه سيتم إعداد القوانين الأساسية للقطاع قبل نهاية السنة الجارية".

وكشف بالمناسبة عن الانتهاء من تحضير 6 قوانين أساسية تخص القطاع و 4 أخرى في طور الإعداد، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه النصوص على اجتماع الحكومة مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل.

وبخصوص الخدمة المدنية، أوضح بن بوزيد أن هذا الملف يوجد "قيد الدراسة بعد إنشاء أقطاب طبية جهوية تقدم الخدمات للمواطنين بالمناطق التي تعاني من نقص في الأطباء، سيما الأخصائيين".

وأشار في ذات السياق إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز المصالح التي تعاني من نقص في الأطباء المساعدين والأساتذة المساعدين، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الأطباء الأخصائيين على مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بداية من شهر سبتمبر القادم.