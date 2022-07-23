أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العليا الانتخابات في تونس، تدني نسب مشاركة للجالية التونسية في الخارج ، في التصويت على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد .

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء السبت، ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد ، بلغت في اليوم الأول في منطقة فرنسا 1.9 في المائة، فيما منطقة فرنسا 2 ، 1.8 في المائة.

وأضاف بوعسكر، ان عدد المشاركين من الجالية التونسبة في التصويت في ألمانيا أربعة في المائة، و1.2في ايطاليا ، في الأمريكيتين وبقية الدول الاوروبية 3,1 في المائة،و 2.9 في المائة في دائرة العالم العربي وبقية دول العالم.

ويستمر تصويت الجالية التونسية في الخارج في التصويت ثلاثة ايام الى غاية يوم الإثنين المقبل ، ويقدر عددهم بما يقارب 400 ألف ناخب مسجل.