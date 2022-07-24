أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تشكيل خلية أزمة لضمان الخدمات اللازمة على متن الرحلات المغادرة من الجزائر (وجبات خفيفة).

وأوضحت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أنه "تعقيبا على الحريق الذي نشب في مركز الإنتاج التابع للخطوط الجوية الجزائرية للتموين، تم تشكيل خلية أزمة لضمان الخدمات اللازمة على متن الرحلات المغادرة من الجزائر ( وجبات خفيفة )". أما فيما يخص خدمات الرحلات الأخرى فطمأنت الشركة زبائنها أنها ستظل دون تغيير.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن اندلاع حريق بمركز الإنتاج التابع للخطوط الجوية الجزائرية للتموين التابع للشركة بمطار الجزائر في حدود الساعة الثانية صباحا. حيث ذكرت الجوية الجزائرية، أنها لم يتم تسجيل خسائر مادية معتبرة مع عدم تسجيل خسائر بشرية.