استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، سفيري جمهوريتي غينيا والسودان في الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية " استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية السودان، العبيد محمد العبيد رحمة، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر".

كما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا ثانيا جاء فيه " استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، سفير غينيا، الحسن باري، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر".

وقد جرى الاستقبالين بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، وفق ذات المصدر.