ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور إطارات الإدارة المركزية والإطارات المسيرة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل دراسة ظاهرة الانحرافات المتكررة للقطارات بسبب اهتراء بعض الخطوط واكتساح الرمال للسكك ببعض مناطق الوطن، بالإضافة إلى دراسة مخطط إنعاش هذه الشركة.

وحسب بيان الوزارة فقد طلب الوزير من المدير العام والإطارات المسيرة تقديم عرض حول ظاهرة الانحرافات وظاهرة اكتساح الرمال للسكك الحديدية، وتحديد أبعادها ومدى خطورتها والإجراءات المتخذة أو المبرمجة للقضاء على هذه الظواهر، مع تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

وأضاف بيان وزارة النقل "بعد تقديم عرض من طرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حول مخطط إعادة هيكلة المؤسسة، أسدى الوزير تعليمات بضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التصور المقترح مع إعادة النظر في النسخة المقدمة لاسيما من حيث تقديم صورة واضحة للوضعية الحالية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تقديم مخطط تطوير الشركة، بحيث يضمن استقلاليتها المالية في إطار آجال محددة مع الحفاظ على مناصب الشغل وتأهيل الموارد البشرية وفق خطة عمل، مع تحديد مدة شهر على أقصى تقدير لإنجاز هذا العمل".