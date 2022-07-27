أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 06 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جويلية 2022، عديد العمليات حيث تم توقيف ستة تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات قدرت بـ 63 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 24 تاجر مخدرات آخرين وضبط 3,4 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 376627 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 84 شخصا وضبطت 12 مركبة و 59 مولدا كهربائيا و 53 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 05 أشخاص وضبط 05 بنادق صيد و 235 طلقة و 5,37 طن من مادة التبغ وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 190,5 طن، وهذا بكل من تمنراست وإن ڤزام وأدرار وباتنة وبسكرة وورڤلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 79711 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (370) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (117) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.