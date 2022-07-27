

استقبل الاربعاء وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف سباع ﺁل علي، مرفوقا بوفد عن الشركة الامارتية "مصدر"، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال اللقاء، تأكيد الطرفين على العلاقات الثنائية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين، وعلى الأهمية التي توليها الجزائر للدولة الامارتية على مختلف الأصعدة والمجالات.

كما أكد السفير عن رغبة بلاده في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، معربا ان دولة الامارات ملتزمة بما يضمن النوعية ،السعر والاستمرارية، من خلال المشاركة في مناقصات دولية تفتح لكل الشركات الامارتية المختصة من اجل المنافسة على الفوز بهذه الصفقات.

وفي هذا السياق أردف الوزير ان الحكومة الجزائرية وضعت استراتيجية وطنية تهدف الى تطوير ورفع انتاج الطاقات المتجددة ذات قدرة اجمالية تبلغ 15000 ميغاواط في افاق 2035 بمقدار 1000 ميغاواط سنويا، فان وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وضمن تنفيذ برامجها الطموحة تعمل على تنويع مصادر الطاقة و التوجه التدريجي نحو استغلال مصادر الطاقة النظيفة في اطار الانتقال الطاقوي.

من جهة أخرى، عرض محمد بن عبود الشحي، مدير إدارة المناقصات وسلاسل التوريد بشركة "مصدر". خبرة الشركة ومشاريعها في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ذات جدوى تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأسواق العالمية ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة المتمثلة في طاقة الرياح البرية والبحرية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والهيدروجين الأخضر، تثمين الطاقوي للنفايات، فضلا عن كونها تبني احدى أكثر مدن العالم استدامة وتوفر كمنصات تتخصص في المعرفة والاعمال لتحفيز المزيد من النمو في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

كما تقاسم الطرفان وجهة النظر المشتركة حول سبل وآفاق التعاون، عبر هندسة شراكة متنامية بين البلدين الشقيقين تشمل تبادل الخبرات والمهارات والمعارف وتثمين استخداماتها.