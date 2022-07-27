أشاد رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأربعاء، بالظروف التي تجري فيها التحضيرات للانتخابات المحلية الجزئية، المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل في أربع بلديات بولاية بجاية.

و أكد السيد شرفي أنه "سجل توافدا كبيرا للأشخاص من اجل سحب ملفات الترشح وكذا جو من الحماس الشعبي للتسجيل في القوائم الانتخابية، وهو بمثابة بشرى خير"، مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي سيكون في حد ذاته "ممارسة حقيقية للديمقراطية" ومن شانه ان يعزز "المسار الديمقراطي في البلاد".

و إذ تحدث عن الانتخابات المحلية التي لم تجر في 27 نوفمبر 2021 في ست بلديات في تيزي وزو وبجاية، أوضح شرفي إن قرار عدم المشاركة على مستوى هذه البلديات لم يؤثر على الاتجاه العام و ان النسيج الاجتماعي ظل متينا ومتجانسا.

للإشارة فإن البلديات الأربع المعنية بهذه الانتخابات هي: أقبو ومسيسنا (صدوق) وفرعون (أميزور) وتوجة (القصر)، تضم هيئة انتخابية تعدادها 46.000 مسجل قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنتهي غدا الخميس في منتصف الليل.