وقف المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع على عدد من مشاريع سكنات صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان، رفقة المديرة العامة لذات المدينة من أجل تذليل العراقيل التي تعترض تقدم الاشغال وايجاد حلول فعلية من اجل تسليم السكنات المنتهية في اجل قريب.

وحسب بيان للوكالة، فقد تم بموقع الف مسكن، تنصيب مؤسسات انجاز لإستكمال أشغال الطريق الرئيسي في ظرف قياسي التي هي على عاتق المدينة الجديدة بوينان، بعدها توجه الى موقع 2600 أين عاين شبكات الربط بالكهرباء والغاز والماء بالعمارات 25، 26 و 29 ،30 بكل من الموقعين 2600 + 1000 20 ، 28 من اجل تسليمهما لمستحقيها، لينتقل الى موقع 1100+1100 ويعاين أشغال التهيئة الخارجية بالطريق الرئيسي التي توشك على الإنتهاء والتي هي على عاتق المدينة الجديدة بوينان اين تعهد المديرة العامة بالانتهاء من اشغال خزان الصرف الصحي وتسليم الكلي للموقع نهاية الشهر الجاري .