قتل 16 شخصا في هجمات متفرقة شنها مسلحون على منطقة "ميناكا" في شمال شرقي مالي.

وقالت السلطات في ميناكا "نفذت الهجمات بطريقة واحدة: مسلحون على متن دراجات نارية يصلون إلى المنطقة ويطلقون النار من مسافة قريبة على الناس من دون هوادة".

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أفاد في تقريره الأخير بأن الهجمات في منطقة ميناكا أسفرت بحسب بعض التقارير عن مقتل مئات المدنيين ونهب وإحراق محلات تجارية ومركبات وتخريب شبكات الهاتف.

وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ بدء تمرد قاده انفصاليون ومسلحون في شمال البلاد في 2012 .