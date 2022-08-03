قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتحديث الشباك الإلكتروني ونظام تسيير رخصة السياقة، ببرمجة تحديث إلكتروني تم تثبيته الأسبوع الفارط على مستوى البلديات قصد إصدار رخصة السياقة الكلاسيكية عقب تعليق رخصة السياقة البيومترية منذ 18 جوان الماضي.

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع بلديات الوطن، طبقا للبرقية رقم 8111/ 2022 المؤرخة في 19 جويلية الماضي، بتحديث الشباك الإلكتروني ونظام تسيير رخصة السياقة، من خلال إلغاء طلبات رخص السياقة البيومترية وإنجاز وتسليم رخصة السياقة الكلاسيكية، وذلك ببرمجة تحديث مرفق بدليل من أجل تحميله وتثبيته على مستوى جميع البلديات، وبالتالي الانطلاق في معالجة طلبات المواطنين باستعمال النسخة الجديدة ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية الفارط.

وكانت الوزارة قد ألزمت في برقية سابقة، بتاريخ 18 جوان الماضي موجهة إلى مديريات التقنين والشؤون العامة عبر الولايات، لتبليغها إلى البلديات من أجل توقيف إصدار رخص السياقة البيومترية لطالبيها الجدد، وكذلك عملية تحويل رخص السياقة العسكرية إلى رخص بيومترية، وأيضا تجديد رخص السياقة العادية إلى بيومترية، والعودة بالتالي لاستخراج الرخص العادية والكلاسيكية إلى أجل غير محدد.

الإجراء اكتشفه طالبو رخص السياقة عند التوجه إلى المصالح البيومترية عبر البلديات لإيداع ملف الحصول على رخصة السياقة، حيث علموا أن الرخص البيومترية تم تعليق إصدارها وإنتاجها بالمركز الوطني للوثائق المؤمنة بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، وملحقته بالأغواط لأسباب تقنية، والعودة إلى الحصول على الرخصة الكلاسيكية لجميع طالبي الرخص.

ولم تبرز وزارة الداخلية والجماعات المحلية أسباب تعليق رخص السياقة البيومترية، التي أرجعها البعض إلى الرغبة في تكييف النظام المعلوماتي لهذه الرخصة والمعلومات المتوفرة بها مع الأرضية الجديدة لقانون المرور، لاسيما الرخصة بالتنقيط المزمع تطبيقها في الأشهر المقبلة تطبيقا لقانون المرور لسنة 2017، وكذا مع نظام ترقية الرخصة من صنف إلى آخر التي تحتاج إلى عامين لإدراجها وضرورة تحيين نظام التسيير، فيما أوعزها آخرون إلى الرغبة في استنفاد كميات نسخ الرخص الكلاسيكية الموجودة على مستوى الولايات، كون نفاد الشريحة سبب غير مقنع لاستكمال عملية إصدار واستخراج بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، أو مصدر تموينها من دولة أجنبية توقفت العلاقات التجارية معها.

وكانت السلطات قد بادرت في أفريل 2018 بإصدار ثالث وثيقة بيومترية إلكترونية، بعد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية كلبنة أساسية في مجال عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، بعد تسخير إمكانيات ضخمة لبرنامج الرقمنة والرقي بالخدمات الإدارية، وتعميم عملية تحويل رخص السياقة الورقية إلى رخص سياقة بيومترية على كافة بلديات عواصم الولايات، ابتداء من شهر أوت 2019، بعدما كانت بلديات ولاية الجزائر العاصمة نموذجية منذ تاريخ 26 جوان 2019، وانطلاق العملية في ماي من السنة نفسها بالنسبة للمترشحين الجدد والمعنيين بالترقية إلى الأصناف الجديدة.