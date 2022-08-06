أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، شفاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من فيروس كورونا.

وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن اليوم، أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.

وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".

وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.