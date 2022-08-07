تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية في الخارج، رمطان لعمامرة، اليوم، مع نظيره المالي عبد الله ديوب، الذي يتواجد بالجزائر في زيارة عمل لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء في قائمة جدول أعمال الزيارة الموسعة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي توحد البلدين، فضلا عن احتمالات إعطاء دفعة جديدة لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن الجهود الجزائرية التي بذلتها في الإطارلدعم الانتقال السلس في جمهورية مالي.

كما تم الاتفاق على توصية رئيسي الدولتين بالاستمرار في بدل مزيد من الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية المالية في مختلف المجالات وإعادة إطلاق آليات التعاون الثنائي ، بما في ذلك اللجنة الثنائية الاستراتيجية التي من المقرر عقد جلستها يوم 18 في باماكو، اللجنة المختلطة وكذلك لجنة الحدود الثنائية.

وسلط الطرفان الضوء على الديناميكية الجديدة نحو المصالحة في مالي والتي تقودها الجزائر ، والتي أبدت عن تقدم ملحوظ في الملف بعد تسجيل نتائج مشجعة.

وبخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر، رحب الوزيران بالنتائج “المشجعة” للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أوت، والمتعلق أساسا بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذا بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.

كما شددا “وبشكل خاص على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد”.

وفي هذا الصدد، “حدد رئيسا الدبلوماسية تاريخ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المقرر عقده قريبا في باماكو برئاسة الجزائر”.

“وفي هذا الصدد، وباسم السلطات العليا لمالي، ثمن الوزير ديوب الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون لصالح السلم والاستقرار في مالي، مجددا تقدير بلده للتضامن الفعال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر”، يضيف البيان الذي

أشار إلى أن لعمامرة “طمأن نظيره المالي بأن الجزائر و بالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلدا مجاورا، لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر”.

وفي الاخير، تطرق الوزيران إلى التطورات على الصعيد الإقليمي في سياق التحديات التي فرضتها التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي.

واتفق لعمامرة وديوب على “مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الافريقي”، كما أبرزا “قدرة الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية”، حسب ذات المصدر.