نشرت بوابة الاقتصاد التابعة لمجلس التعاون الخليجي، إنفوغرافيك يُظهر حجم ثروات العائلة الحاكمة في دول المجلس، وكذا النصيب اليومي من عائدات النفط.

وبلغت ثروة العائلة الحاكمة في السعودية، 1.4 تريليون دولار، بنصيب يومي من النفط 18 بالمائة، وفي الإمارات بلغت ثروة العائلة 150 بليون دولار، ونسبة عائدات النفط يوميا 14 بالمائة.

أما الكويت، فقد بلغت ثروة العائلة الحاكمة فيها 360 بليون دولار مع عائد يومي من النفط تصل إلى 35 بالمائة، فيما بلغت في البحرين 5 بلايين دولار، ونسبة عائد يومي من النفط 15 بالمائة.

ثروة العائلة الحاكمة في قطر تصل إلى 335 بليون دولار، ونسبة عائدات النفط يوميا 21 بالمائة، وفي عمان تبلغ ثروة الأسرة 1.2 بليون دولار، ونسبة عائدات نفط تبلغ 12 بالمائة يوميا.