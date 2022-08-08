استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، فاليريان شوفايف، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لروسيا الفدرالية لدى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الخارجية "استعرض الجانبان بهذه المناسبة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وبالخصوص التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية القادمة. كما تناولا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

هذا وجدد الوزير لعمامرة –وفق البيان- تهانيه للسفير الروسي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. من جانبه أكد السفير الروسي عن تطلعه للعمل مع السلطات الجزائرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين.