. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مصادقة الولايات المتحدة على طلبَي انضمام فنلندا و السويد الى الناتو

وقال بايدن إن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا ستصبحان “حليفين قويين وموثوقين” من خلال تقديم “التزام مقدس” بالدفاع المتبادل في التحالف عبر الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوت مجلس الشيوخ لصالح انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى الناتو ما جعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 في الحلف التي تمنح تأييدا رسميا لعضويتهما.

وأشاد بايدن بفنلندا والسويد قائلا إن لكل منهما “مؤسسات ديموقراطية قوية وجيشا قويا واقتصادا قويا وشفافا” وهو ما سيعزز الناتو.