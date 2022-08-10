أدان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، جمال ولد عباس وزير التضامن، الأسبق بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

فيما برئته المحكمة من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.

ويتابع ولد عباس، بتهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والسعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب، كما اتهم بجنح اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.