قررت السلطات الجزائرية، مصادرة الممتلكات المحجوزة لعدد من رجال الأعمال مدانين بتهمة الفساد تحت وصاية مجمعات عمومية.

ونقد تقرر تحويل مصنع الزيوت الغذائية بميناء العاصمة للإخوة كونيناف إلى ملكية مجمع "أغروديف"

وتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة لمصنع الزيوت الغذائية الكائن بجيجل والذي كان مملوكا في السابق للإخوة كونيناف.

كما تم تحويل مصنع السكر بخميس الخشنة لرجل الأعمال معزوز إلى ملكية المجمع العمومي "أغروديف "

فيما قرر المجلس تحويل مصنع المياه المعدنية نقاوس لرجل الأعمال معزوز إلى ملكية المجمع العمومي "المدار"

وتم تحويل مصنع الحديد بوهران لرجل الأعمال علي حداد إلى ملكية مجمع "إيميتال"

وهذا الإجراء من شأنه تفادي غلق المؤسسات الإنتاجية التابعة لرجال الأعمال المدانين، كما يهدف إلى المحافظة على مناصب الشغل واسترجاع الأموال المنهوبة.