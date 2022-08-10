انطلق اليوم الأربعاء، مشروع إعادة تهيئة وتأهيل ديوان رياض الفتح، وهي العملية التي توليها السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة.

ووقفت وزيرة الثقافة والفنون "صورية مولوجي" اليوم الأربعاء، في خرجة ميدانية على حيثيات التحضير لعملية انطلاق المشروع، حيث أكدت الوزارة في بيان لها، أنها وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، حيث سيتم التكفل بالأشغال الاستعجالية في مرحلة أولى، ثم أشغال التهيئة والإصلاح والترميم على مستوى العديد من المرافق، على غرار مقام الشهيد، غابة الأقواس، قرية الحرفيين ومركز الفنون.

وأفادت الوزارة، أن الهدف من العملية هو تمكين هذا الفضاء الثقافي بامتياز من استرجاع ديناميكيته الثقافية، الاقتصادية، السياحية والترفيهية والرقي به إلى أعلى مستويات الخدمة.

للإشارة، يُعد هذا المشروع أكبر عملية تهيئة وإعادة تأهيل تسجل لصالح ديوان رياض الفتح بمختلف هياكله منذ إنشائه سنة 1983.